Синоптик Александр Ганьшин сообщил «Известиям», что на предстоящих выходных в Ростове ожидается самая теплая погода среди городов-миллионников России. В субботу в городе потеплеет до +26 градусов. Чуть ниже температура будет в Волгограде — +25.