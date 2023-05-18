rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Изображение материала

Синоптик Ганьшин спрогнозировал жару в Ростове на этих выходных

18 мая 2023, 10:06
Фото: 1MI
Синоптик Ганьшин спрогнозировал жару в Ростове на этих выходных
Летняя жара придет в Ростов на этих выходных, сообщил синоптик Александр Ганьшин.

Синоптик Александр Ганьшин сообщил «Известиям», что на предстоящих выходных в Ростове ожидается самая теплая погода среди городов-миллионников России. В субботу в городе потеплеет до +26 градусов. Чуть ниже температура будет в Волгограде — +25.

Днем 18 мая температура воздуха в Ростове-на-Дону достигнет +26 градусов
Узнать подробнее

В столице при этом столбики термометров поднимутся всего лишь до +15 градусов. До +22 потеплеет в Воронеже.

Тем временем в МЧС России по Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности в регионе. Риску возгораний способствует отсутствие дождей и сильный ветер.

Читайте также:
Метеоролог Назарова, рассказала о погоде в Ростове-на-Дону с 15 маяКакая будет погода в мае 2023 года в Ростовской областиРосгидромет опубликовал прогноз погоды в Ростовской области на лето в 2023 году
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода в Ростове#Прогноз погоды в Ростове#Прогноз погоды
Подпишитесь
Политолог Абросимов разъяснил, почему ракеты Storm Shadow не долетят до Ростова
Сегодня, 11:08
Власти города объявили, когда жителям Западного и центра в Ростове дадут горячую воду
Сегодня, 12:51
Секретный ингредиент позволил донскому заводу произвести 70 кг молочных продуктов
Сегодня, 12:20
Военком Ростовской области ответил, когда ждать электронные повестки на военные сборы
Сегодня, 12:18
В Ростове 10-летний мальчик получил ожог паха на ночевке с друзьями
Сегодня, 11:53
Эколог пояснил, почему массовое внесение химии не улучшит плодородие донских земель
Сегодня, 12:08