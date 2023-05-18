Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Синоптик Александр Ганьшин сообщил «Известиям», что на предстоящих выходных в Ростове ожидается самая теплая погода среди городов-миллионников России. В субботу в городе потеплеет до +26 градусов. Чуть ниже температура будет в Волгограде — +25.
В столице при этом столбики термометров поднимутся всего лишь до +15 градусов. До +22 потеплеет в Воронеже.
Тем временем в МЧС России по Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности в регионе. Риску возгораний способствует отсутствие дождей и сильный ветер.