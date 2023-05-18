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О риске пожаров предупредили жителей в Ростовской области с 18 мая

18 мая 2023, 06:00
Фото: 1mi
В Ростовской области в четверг, 18 мая, ожидается высокая пожароопасность, сообщили в региональном УМЧС.

Предупреждение касается северо-западных районов региона. Вместе с этим в области будет облачно и без осадков.

Согласно прогнозам, порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду, поэтому лучше обходить деревья стороной. Ранее при таком ветре падали растения и срывало крыши домов.

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Что касается температуры воздуха, то он прогреется до 27 градусов. В пятницу в регионе пройдут дожди, а температура составит 26 градусов. 

На выходных снова прогнозируют облачную погоду и без осадков. 

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