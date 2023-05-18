Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Предупреждение касается северо-западных районов региона. Вместе с этим в области будет облачно и без осадков.
Согласно прогнозам, порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду, поэтому лучше обходить деревья стороной. Ранее при таком ветре падали растения и срывало крыши домов.
Что касается температуры воздуха, то он прогреется до 27 градусов. В пятницу в регионе пройдут дожди, а температура составит 26 градусов.
На выходных снова прогнозируют облачную погоду и без осадков.