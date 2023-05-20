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Автомобили ДПС попали в ДТП во время погони за нарушителем в Ростове

20 мая 2023, 10:12
Фото: 1MI
Автомобили ДПС попали в ДТП во время погони за нарушителем в Ростове
В Ростове сотрудники ДПС попали в аварию в попытке угнаться за дерзким нарушителем, видео с инцидентом появилось в соцсетях.

В субботу, 20 мая, сообщество «Это Ростов» поделилось видео с аварией, произошедшей в центре города накануне вечером. На кадрах запечатлели момент погони автомобилей сотрудников ДПС за нарушителем на белой иномарке.

Нарушитель легко пересек перекресток проспекта Кировского с улицей Максима Горького, оторвавшись от погони, а вот служебные автомобили столкнулись друг с другом.

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В ГИБДД уточнили, что авария произошла около 02.50 мск в районе проспекта Кировского, 86. 37-летний водитель Renault не выбрал безопасную скорость движения, что спровоцировало столкновением со служебным автомобилем Škoda. Никто не пострадал, по факту аварии проводят проверку.

Ранее в Ростовской области 77-летняя пенсионерка погибла, попав под колеса КамАЗа.

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