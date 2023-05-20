Автомобили ДПС попали в ДТП во время погони за нарушителем в Ростове

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В субботу, 20 мая, сообщество «Это Ростов» поделилось видео с аварией, произошедшей в центре города накануне вечером. На кадрах запечатлели момент погони автомобилей сотрудников ДПС за нарушителем на белой иномарке.
Нарушитель легко пересек перекресток проспекта Кировского с улицей Максима Горького, оторвавшись от погони, а вот служебные автомобили столкнулись друг с другом.
В ГИБДД уточнили, что авария произошла около 02.50 мск в районе проспекта Кировского, 86. 37-летний водитель Renault не выбрал безопасную скорость движения, что спровоцировало столкновением со служебным автомобилем Škoda. Никто не пострадал, по факту аварии проводят проверку.