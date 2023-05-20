Автомобили ДПС попали в ДТП во время погони за нарушителем в Ростове

В ГИБДД уточнили, что авария произошла около 02.50 мск в районе проспекта Кировского, 86. 37-летний водитель Renault не выбрал безопасную скорость движения, что спровоцировало столкновением со служебным автомобилем Škoda. Никто не пострадал, по факту аварии проводят проверку.