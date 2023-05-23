Смертельное ДТП произошло в Матвеево-Курганском районе Ростовской области утром 22 мая. 69-летний водитель «Оки» не справился с управлением и вылетел с проезжей части. После этого машина опрокинулась. От полученных травм пенсионер позже скончался в больнице.