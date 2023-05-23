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Пенсионер на «Оке» разбился на трассе в Ростовской области

23 мая 2023, 05:46
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Пожилой мужчина погиб в ДТП с опрокидыванием авто в Ростовской области
Пожилой мужчина погиб в ДТП с опрокидыванием авто в Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

Смертельное ДТП произошло в Матвеево-Курганском районе Ростовской области утром 22 мая. 69-летний водитель «Оки» не справился с управлением и вылетел с проезжей части. После этого машина опрокинулась. От полученных травм пенсионер позже скончался в больнице.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства гибели водителя.

Напомним, водителя самосвала госпитализировали после ДТП на трассе «Ростов — Азов».

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