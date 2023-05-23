Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Смертельное ДТП произошло в Матвеево-Курганском районе Ростовской области утром 22 мая. 69-летний водитель «Оки» не справился с управлением и вылетел с проезжей части. После этого машина опрокинулась. От полученных травм пенсионер позже скончался в больнице.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства гибели водителя.
Напомним, водителя самосвала госпитализировали после ДТП на трассе «Ростов — Азов».