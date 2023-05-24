rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Изображение материала

В Ростове в пожаре в Октябрьском районе пострадали три человека

24 мая 2023, 06:36
Фото: 1MI
В Ростове в пожаре в Октябрьском районе пострадали три человека
В Ростове в пожаре на улице Шеболдаева пострадали три человека, об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В среду, 24 мая, около 07.55 мск в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Ростове на улице Шеболдаева, 4а. Огонь охватил около 20 квадратных метров площади. Пожар удалось локализовать в 08.03 мск, через 20 минут ликвидировали открытое горение.

В Ростове готовятся к застройке очередного микрорайона, пока горят дома в старых
Узнать подробнее
В работах по тушению огня задействовали девять единиц спецтехники и 28 пожарных. Они спасли семь человек, трое из них пострадали в огне.В работах по тушению огня задействовали девять единиц спецтехники и 28 пожарных. Они спасли семь человек, трое из них пострадали в огне.
В работах по тушению огня задействовали девять единиц спецтехники и 28 пожарных. Они спасли семь человек, трое из них пострадали в огне.
Фото: МЧС РФ по Ростовской области

В работах по тушению огня задействовали девять единиц спецтехники и 28 пожарных. Они спасли семь человек, трое из них пострадали в огне. О причинах возникновения огня пока нет никаких данных.

Днем ранее в Ростове раздались звуки взрыва, за которыми последовал пожар на улице Приамурской.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в доме, где услышали взрыв днем 23 маяВ Ростове-на-Дону назвали подробности звука взрыва и крупного пожара днем 23 маяО риске пожаров предупредили жителей в Ростовской области с 18 мая
#Надежда Пустяк#Пожар#Происшествие#МЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Стали известны подробности самоподрыва диверсанта на границе с Ростовской областью
Сегодня, 06:37
Житель Ростовской области стал эвакуаторщиком в зоне СВО
Сегодня, 06:14
Стало известно, какой район Ростова считается самым криминальным
Сегодня, 06:29
Сюрприз от Кима Назаретова: творческий путь выдающегося джазмена Ростова
Сегодня, 06:46
В архитектурном бюро «Архилайн» рассказали, каким будет элитный дом в центре Ростова
Вчера, 11:05