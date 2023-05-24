В Ростове в пожаре в Октябрьском районе пострадали три человека

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Published Сегодня, 06:36
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В среду, 24 мая, около 07.55 мск в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Ростове на улице Шеболдаева, 4а. Огонь охватил около 20 квадратных метров площади. Пожар удалось локализовать в 08.03 мск, через 20 минут ликвидировали открытое горение.
В работах по тушению огня задействовали девять единиц спецтехники и 28 пожарных. Они спасли семь человек, трое из них пострадали в огне. О причинах возникновения огня пока нет никаких данных.
Днем ранее в Ростове раздались звуки взрыва, за которыми последовал пожар на улице Приамурской.