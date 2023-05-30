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Дожди будут заливать Ростов-на-Дону почти всю ближайшую неделю

30 мая 2023, 05:55
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни будет сохраняться дождливая погода, а воздух прогреется до 27 градусов, сообщили синоптики.

Во вторник, 30 мая, воздух прогреется до 26 градусов, после чего в следующие два дня столбики термометров покажут 24 градуса. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. 

Все эти дни будут идти дожди, которые прекратятся в пятницу, 2 июня. В этот день прогнозируют облачную погоду. 

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Однако в выходные осадки вернутся и потеплеет до 27 градусов. В следующий понедельник прогнозируют облачную погоду и похолодает до 20 градусов. 

Ранее таксист рассказал, почему цены на поездки по Ростову растут во время ливней.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода в Ростове#Прогноз погоды в Ростове#Дожди в Ростове#Илья Протвинов
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