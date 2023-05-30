Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Во вторник, 30 мая, воздух прогреется до 26 градусов, после чего в следующие два дня столбики термометров покажут 24 градуса. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
Все эти дни будут идти дожди, которые прекратятся в пятницу, 2 июня. В этот день прогнозируют облачную погоду.
Однако в выходные осадки вернутся и потеплеет до 27 градусов. В следующий понедельник прогнозируют облачную погоду и похолодает до 20 градусов.
Ранее таксист рассказал, почему цены на поездки по Ростову растут во время ливней.