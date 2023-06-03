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В Ростове несколько автобусов сняли с маршрутов из-за нарушений условий контрактов

3 июня 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Ростове несколько автобусов сняли с маршрутов из-за нарушений условий контрактов
В Ростове после проверки работы АО «АТП №5» с маршрутов общественного транспорта сняли несколько автобусов, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Власти города рассказали, что департамент транспорта Ростова провел проверку работы «АТП №5», обслуживающего маршруты № 21, 45, 47, 49, 63, 67а, 77, 90а, 92б, 92в и 99.

В пятницу, 2 июня, перед выпуском автобусов на линию инспекторы проверили подвижной состав и обнаружили ряд нарушений условий контракта в части организации пассажирских перевозок в Ростове.

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Среди нарушений власти упомянули несоответствие условиям перевозок санитарного и технического состояния части автобусов, из-за чего транспортные средства сняли с маршрутов. Вместо них на маршруты выпустили резервные автобусы. Перевозчику же рекомендовали усилить контроль за транспортом, чтобы не допускать нарушений контракта в дальнейшем.

«Проверочные мероприятия транспортных предприятий проводятся на постоянной основе и будут продолжены», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове объявили о том, что изменят маршруты общественного транспорта из-за забега.

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