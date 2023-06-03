В Ростове несколько автобусов сняли с маршрутов из-за нарушений условий контрактов

Среди нарушений власти упомянули несоответствие условиям перевозок санитарного и технического состояния части автобусов, из-за чего транспортные средства сняли с маршрутов. Вместо них на маршруты выпустили резервные автобусы. Перевозчику же рекомендовали усилить контроль за транспортом, чтобы не допускать нарушений контракта в дальнейшем.