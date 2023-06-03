В Ростове несколько автобусов сняли с маршрутов из-за нарушений условий контрактов

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Власти города рассказали, что департамент транспорта Ростова провел проверку работы «АТП №5», обслуживающего маршруты № 21, 45, 47, 49, 63, 67а, 77, 90а, 92б, 92в и 99.
В пятницу, 2 июня, перед выпуском автобусов на линию инспекторы проверили подвижной состав и обнаружили ряд нарушений условий контракта в части организации пассажирских перевозок в Ростове.
Среди нарушений власти упомянули несоответствие условиям перевозок санитарного и технического состояния части автобусов, из-за чего транспортные средства сняли с маршрутов. Вместо них на маршруты выпустили резервные автобусы. Перевозчику же рекомендовали усилить контроль за транспортом, чтобы не допускать нарушений контракта в дальнейшем.
«Проверочные мероприятия транспортных предприятий проводятся на постоянной основе и будут продолжены», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове объявили о том, что изменят маршруты общественного транспорта из-за забега.