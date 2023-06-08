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Жители в Ростовской области боятся массовых подтоплений из-за подъема уровня воды

8 июня 2023, 08:10
Фото: Andshel/cc by sa/wikimedia.org
Жители в Ростовской области боятся массовых подтоплений из-за подъема уровня воды
В Ростовской области вода в реке Миус поднялась до аномально высокого уровня, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители рассказывают, что воды с каждым днем становится только больше. Это происходит в районе села Ряженое Матвеево-Курганского района, что находится недалеко от Таганрога.

«Осадки которые были, не смущают?», — написали пользователи в комментариях. Другие заявили, что нужно немного подождать до нормализации ситуации.

Школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня
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Видео: ТГ канал /rostov_glavniy

При этом, согласно прогнозам синоптиков, с 11 июня в регионе начнется сезон дождей, которые не прекратятся в течение нескольких дней.

Ранее школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня.

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