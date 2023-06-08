Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Местные жители рассказывают, что воды с каждым днем становится только больше. Это происходит в районе села Ряженое Матвеево-Курганского района, что находится недалеко от Таганрога.
«Осадки которые были, не смущают?», — написали пользователи в комментариях. Другие заявили, что нужно немного подождать до нормализации ситуации.
При этом, согласно прогнозам синоптиков, с 11 июня в регионе начнется сезон дождей, которые не прекратятся в течение нескольких дней.
Ранее школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня.