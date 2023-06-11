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Ливни с грозой и градом ожидаются в Ростовской области 11 июня

11 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI
В Ростовской области ожидаются ливни с градом и грозой
В воскресенье, 11 июня, в Ростовской области ожидаются ливни с градом и грозой, сообщили синоптики.

В ближайшие сутки погода значительно ухудшится в Ростовской области. На регион обрушатся ливни. Они будут сопровождаться грозами и градом. Скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23 градуса, а вечером — +20.

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В непогоду гражданам рекомендуют воздержаться от длительных прогулок. Водителям советуют не парковать машины рядом с аварийными деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.

Ранее губернатор заявил, что уборка урожая в Ростовской области задерживается на неделю из-за погоды.

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