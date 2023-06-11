Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В ближайшие сутки погода значительно ухудшится в Ростовской области. На регион обрушатся ливни. Они будут сопровождаться грозами и градом. Скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23 градуса, а вечером — +20.
В непогоду гражданам рекомендуют воздержаться от длительных прогулок. Водителям советуют не парковать машины рядом с аварийными деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.
Ранее губернатор заявил, что уборка урожая в Ростовской области задерживается на неделю из-за погоды.