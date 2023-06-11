В ближайшие сутки погода значительно ухудшится в Ростовской области. На регион обрушатся ливни. Они будут сопровождаться грозами и градом. Скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23 градуса, а вечером — +20.