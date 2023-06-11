Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Жители Сельмаша сообщили о густом и едком черном дыме. Он стремительно распространяется по всему микрорайону. Горожане также жалуются на резкий запах резины.
В МЧС рассказали журналистам, что пожар произошел на улице Менжинского, 2. Там горят покрышки на территории завода Ростсельмаш. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.
По сообщения очевидцев, на место происшествия уже выехали спасатели.
Информация об инциденте уточняется.
Ранее в Ростове пожар охватил старинный дом Тусузовой на улице 1-й Майской.