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Сельмаш в Ростове заволокло едким дымом из-за крупного пожара 11 июня

11 июня 2023, 09:20
Фото: rostovgazeta.ru
Едкий черный дым распространяется в микрорайоне Сельмаш в Ростове
Едкий черный дым распространяется в микрорайоне Сельмаш в Ростове, сообщают очевидцы.

Жители Сельмаша сообщили о густом и едком черном дыме. Он стремительно распространяется по всему микрорайону. Горожане также жалуются на резкий запах резины.

В МЧС рассказали журналистам, что пожар произошел на улице Менжинского, 2. Там горят покрышки на территории завода Ростсельмаш. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.

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По сообщения очевидцев, на место происшествия уже выехали спасатели.

Информация об инциденте уточняется.

Ранее в Ростове пожар охватил старинный дом Тусузовой на улице 1-й Майской.

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