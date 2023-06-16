Речь идет о трассе А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР». Эта дорога будет продлена до Луганска и получит новое название Р-260. Также федеральной станет трасса А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР». Она пройдет до Симферополя и будет называться Р-280 «Новороссия». Она затронет территории Запорожской и Херсонской областей. Наконец, третья автомагистраль А-258 соединит М-4 «Дон» — с Луганском.