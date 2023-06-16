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Сразу три трассы в Ростовской области сделают федеральными

16 июня 2023, 18:12
Фото: 1MI
Три трассы, соединяющие Ростовскую область с новыми регионами, сделают федеральными
Три трассы, соединяющие Ростовскую область с новыми регионами, сделают федеральными, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Три автомагистрали, проходящие через Ростовскую область, сделают федеральными. Они свяжут регион с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Речь идет о трассе А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР». Эта дорога будет продлена до Луганска и получит новое название Р-260. Также федеральной станет трасса А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР». Она пройдет до Симферополя и будет называться Р-280 «Новороссия». Она затронет территории Запорожской и Херсонской областей. Наконец, третья автомагистраль А-258 соединит М-4 «Дон» — с Луганском.

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Всего статус федеральных трасс получат 1000 км дорог.

Ранее сообщалось, что проезд по новой дороге из Ростова в Крым может стать платным.

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#Транспорт#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Крым#Республика Крым#Доехать из Ростова в Крым#ЛНР#ДНР#Херсонская область#Запорожская область#Дороги в Ростовской области
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