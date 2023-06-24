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Власти Ростова сообщили о ситуации с продовольствием, водой и топливом

24 июня 2023, 08:56
Фото: 1MI
Власти Ростова сообщили о ситуации с продовольствием, водой и топливом
Продовольствия, воды и топлива в Ростове достаточно, заверили жителей в администрации города.

Также в сообщении говорится о том, что в городе нет дефицита гигиенических средств. Городские власти призывают ростовчан не паниковать.

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Горожанам объяснили, что нет смысла массово покупать перечисленные выше товары в магазинах. А лучше всего в этот момент сидеть дома и воздержаться от поездок в центр Ростова.

Ранее стало известно, что на некоторых заправках 24 июня в Ростове выстроились очереди автомобилей. Это произошло из-за возросшего спроса на топливо.

До этого ростовчане заявили о появившейся в центре города военной технике, из-за чего пришлось изменить схему движения общественного транспорта. Кроме того, водителей просят не выезжать на М-4 «Дон», где ограничения привели к заторам.

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