Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Также в сообщении говорится о том, что в городе нет дефицита гигиенических средств. Городские власти призывают ростовчан не паниковать.
Горожанам объяснили, что нет смысла массово покупать перечисленные выше товары в магазинах. А лучше всего в этот момент сидеть дома и воздержаться от поездок в центр Ростова.
Ранее стало известно, что на некоторых заправках 24 июня в Ростове выстроились очереди автомобилей. Это произошло из-за возросшего спроса на топливо.
До этого ростовчане заявили о появившейся в центре города военной технике, из-за чего пришлось изменить схему движения общественного транспорта. Кроме того, водителей просят не выезжать на М-4 «Дон», где ограничения привели к заторам.