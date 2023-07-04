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Стали известны даты адской жары в Ростовской области в июле

4 июля 2023, 05:48
Фото: 1MI
В Ростовской области в ближайшие дни стоит готовиться к очень жаркой погоде, заявили в Гидрометцентре.

Во вторник, 4 июля, температура поднимется до 34 градусов, в среду — до 35 градусов. К пятнице столбики термометров покажут 38 градусов.

Все эти дни будет облачно, а ветер усилится до шести метров в секунду. На выходных температура пойдет на спад.

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В субботу воздух прогреется до 33 градусов, в воскресенье — до 32 градусов и могут пройти дожди. В понедельник осадки сохранятся, а максимальная температура составит 27 градусов.

Ранее стало известно, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.

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