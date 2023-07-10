Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Согласно данным гидрометеорологического бюллетеня, 10 июля в Ростове ожидается кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью не поднимется выше +20 градусов, а днем — выше +27 градусов. Аналогичная погода ожидается и остальных районах Ростовской области, с отличием в том, что скорость ветра составит до 25 метров в секунду, а температура воздуха ночью может опуститься до +13 градусов.
Синоптики СК УГМС уточнили, что до вечера 12 июля ростовчан и жителей Ростовской области ждут грозы и дожди, температура воздуха ночью составит +16-18 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +27 градусов. Скорость ветра составит не больше 18 метров в секунду. 30-градусной жары в ближайшие несколько дней не ожидается.