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В Ростове ожидается прохлада до +16 градусов и дожди с грозами

10 июля 2023, 10:26
Фото: 1MI
В Ростове ожидается прохлада до +16 градусов и дожди с грозами
В Ростове и Ростовской области после похолодания ожидается период дождей с с грозами и ветром как минимум до 13 июля, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Согласно данным гидрометеорологического бюллетеня, 10 июля в Ростове ожидается кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью не поднимется выше +20 градусов, а днем — выше +27 градусов. Аналогичная погода ожидается и остальных районах Ростовской области, с отличием в том, что скорость ветра составит до 25 метров в секунду, а температура воздуха ночью может опуститься до +13 градусов.

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Синоптики СК УГМС уточнили, что до вечера 12 июля ростовчан и жителей Ростовской области ждут грозы и дожди, температура воздуха ночью составит +16-18 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +27 градусов. Скорость ветра составит не больше 18 метров в секунду. 30-градусной жары в ближайшие несколько дней не ожидается.

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