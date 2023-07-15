Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Она рассказала ТАСС, что десятидневная норма составляет 15 миллиметров и такое количество осадков выпало в среду.
«Единственная станция, которая находится в восточной части Ростова-на-Дону, зарегистрировала 13 мм осадков в среду, 12 июля. Однако в других районах города шел такой ливень, что понятно, что выпало не 13 мм осадков», — уточнил эксперт.
По ее словам, в ближайшие три дня в Ростовской области сохранится дождливая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.
Ранее град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.