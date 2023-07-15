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В Ростове-на-Дону выпала десятидневная норма осадков за 12 июля

15 июля 2023, 05:12
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в среду, 12 июля, прошли дожди и выпала десятидневная норма осадков, сообщила представитель Гидрометцентра Виктория Антоненко.

Она рассказала ТАСС, что десятидневная норма составляет 15 миллиметров и такое количество осадков выпало в среду.

«Единственная станция, которая находится в восточной части Ростова-на-Дону, зарегистрировала 13 мм осадков в среду, 12 июля. Однако в других районах города шел такой ливень, что понятно, что выпало не 13 мм осадков», — уточнил эксперт.

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По ее словам, в ближайшие три дня в Ростовской области сохранится дождливая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Ранее град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Осадки#Дожди#Температура#Гидрометцентр#Климатическая норма
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