Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Трагический инцидент произошел в ЖК «СоколГрад» в Ростове. Беременную женщину там нашли мертвой в затопленной квартире. Соседи сообщают, что до этого слышали крики в ее квартире. Позже оттуда стала течь вода.
Со слов очевидцев, женщина, предположительно, покончила собой. Для этого она набрала в ванну воду и причинила себе увечья. Кровопотеря оказалась достаточно большой. Спасти женщину не удалось.
В МВД на запрос корреспондента RostovGazeta об инциденте пока не ответили. Информация о происшествии уточняется.
Ранее в Ростове осудили убийцу многодетной матери, который залил её труп бетоном.