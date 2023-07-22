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Беременная женщина найдена мертвой в затопленной квартире в Ростове

22 июля 2023, 10:16
Фото: ВКонтакте "Ростов Главный"
Беременная женщина, предположительно, покончила с собой в Ростове
Беременная женщина, предположительно, покончила с собой в Ростове, о трагическом инциденте в сообществе «Ростов Главный» рассказали ее соседи.

Трагический инцидент произошел в ЖК «СоколГрад» в Ростове. Беременную женщину там нашли мертвой в затопленной квартире. Соседи сообщают, что до этого слышали крики в ее квартире. Позже оттуда стала течь вода.

Со слов очевидцев, женщина, предположительно, покончила собой. Для этого она набрала в ванну воду и причинила себе увечья. Кровопотеря оказалась достаточно большой. Спасти женщину не удалось.

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В МВД на запрос корреспондента RostovGazeta об инциденте пока не ответили. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Ростове осудили убийцу многодетной матери, который залил её труп бетоном.

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