Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Активистка Виктория Петрикина, входящая в инициативную группу, требующую от властей благоустройства микрорайона Темерник, рассказала об избиении своего супруга. На мужчину напал сосед, недовольный общественную деятельностью ростовчанки. Он оскорблял женщину, а затем избил ее супруга. Сейчас мужчина находится в БСМП. Сам же дебошир после дачи показаний остался на свободе.
В МВД заявили, что знают об инциденте. По их словам, виновник происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. После нее будет принято необходимое процессуальное решение, заверяют в ведомстве.
Ранее на Северном водохранилище в Ростове нашли труп общественного деятеля Андрея Кудрявцева.