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Полиция начала проверку по факту избиения мужа ростовский активистки

23 июля 2023, 15:32
Фото: 1MI
Полиция проверит факт избиения в Ростове супруга общественной деятельницы
Полиция проверит факт избиения в Ростове супруга общественной деятельницы Виктории Петрикиной, заявили в МВД.

Активистка Виктория Петрикина, входящая в инициативную группу, требующую от властей благоустройства микрорайона Темерник, рассказала об избиении своего супруга. На мужчину напал сосед, недовольный общественную деятельностью ростовчанки. Он оскорблял женщину, а затем избил ее супруга. Сейчас мужчина находится в БСМП. Сам же дебошир после дачи показаний остался на свободе.

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В МВД заявили, что знают об инциденте. По их словам, виновник происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. После нее будет принято необходимое процессуальное решение, заверяют в ведомстве.

Ранее на Северном водохранилище в Ростове нашли труп общественного деятеля Андрея Кудрявцева.

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