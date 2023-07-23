Активистка Виктория Петрикина, входящая в инициативную группу, требующую от властей благоустройства микрорайона Темерник, рассказала об избиении своего супруга. На мужчину напал сосед, недовольный общественную деятельностью ростовчанки. Он оскорблял женщину, а затем избил ее супруга. Сейчас мужчина находится в БСМП. Сам же дебошир после дачи показаний остался на свободе.