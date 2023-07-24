Спасатель рассказал, как не дать ребенку утонуть в бассейне

«Есть миллион способов утонуть даже в самом мелком бассейне: неосторожно упасть с матраса и лестницы, поскользнуться, удариться о бортик, наконец, просто играть и забыть о безопасности. Ни в коем случае нельзя ребенка оставлять одного у воды — вы даже не заметите, если что-то вдруг случится», — обратился к родителям спасатель.