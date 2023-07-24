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Спасатель рассказал, как не дать ребенку утонуть в бассейне

24 июля 2023, 12:24
Фото: pxhere.com
Спасатель рассказал, как не дать ребенку утонуть в бассейне
В июле в домашних бассейнах утонули два ребенка из Ростовской области

Ростовский спасатель Артем Белков отметил, что опасными домашние бассейны становятся как раз из-за их мнимой безопасности.

«Все почему-то уверены, что если бассейн стоит во дворе, там не купается никто кроме вас и глубина намного меньше, чем в аквапарке, то ребенка там можно спокойно оставлять и идти заниматься своими делами», — говорит спасатель.

Он обращает внимание на то, что вода заполняет легкие за несколько секунд. В это время человек лишен способности совершать активные действия и звать на помощь.

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«Есть миллион способов утонуть даже в самом мелком бассейне: неосторожно упасть с матраса и лестницы, поскользнуться, удариться о бортик, наконец, просто играть и забыть о безопасности. Ни в коем случае нельзя ребенка оставлять одного у воды — вы даже не заметите, если что-то вдруг случится», — обратился к родителям спасатель.

Он посоветовал всегда надевать на детей нарукавники или надувные жилеты во время купания, а также обеспечить бассейн нескользящим покрытием.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жителя в Ростовской области задержали за кражу 26 бассейнов.

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#Анна Ивченко#Дети#Бассейн#Безопасность#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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