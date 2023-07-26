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Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону

26 июля 2023, 19:23
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в комплексе на бульваре Комарова, где в среду, 26 июля, ребенок отдыхал вместе с семьей. Он пошел поплавать в бассейне, а через некоторое время нашли его тело.

Мальчика попытались спасти, но реанимационные мероприятия не помогли. Теперь по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

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«Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля.

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