Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Происшествие случилось в комплексе на бульваре Комарова, где в среду, 26 июля, ребенок отдыхал вместе с семьей. Он пошел поплавать в бассейне, а через некоторое время нашли его тело.
Мальчика попытались спасти, но реанимационные мероприятия не помогли. Теперь по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.
«Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.
Ранее тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля.