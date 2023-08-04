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В Ростове-на-Дону днем 4 августа обесточат десятки домов

4 августа 2023, 05:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в пятницу, 4 августа, пройдут массовые отключения электричества на нескольких улицах, сообщает «Донэнерго».

В пятницу ограничения введут на улицах Товарищеская, 3-я Кольцевая, Спартаковская, Ленинградская, в переулке Старобельский. Также это коснется проспектов Стачки и Коммунистический.

Вместе с этим появилась информация, что ограничения будут водить и на следующей неделе. Так, 9 августа света не будет по улицам Обсерваторная, Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника.

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В этот же день обесточат бульвар Галилео Галилея, улицы Ориона, Астероидная, Вселенной, Осевая, Экскаваторная, переулки Андромеды, Гелиоса.

Ранее молния ударила в электроподстанцию в Ростове 28 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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