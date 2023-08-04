Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В пятницу ограничения введут на улицах Товарищеская, 3-я Кольцевая, Спартаковская, Ленинградская, в переулке Старобельский. Также это коснется проспектов Стачки и Коммунистический.
Вместе с этим появилась информация, что ограничения будут водить и на следующей неделе. Так, 9 августа света не будет по улицам Обсерваторная, Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника.
В этот же день обесточат бульвар Галилео Галилея, улицы Ориона, Астероидная, Вселенной, Осевая, Экскаваторная, переулки Андромеды, Гелиоса.
Ранее молния ударила в электроподстанцию в Ростове 28 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.