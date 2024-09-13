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Молния

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Крупный пожар полыхает на подъезде к Ростову из-за удара молнии
13 сентября, 06:52
«Грохот стоял ужасный!»: в Ростове молния ударила в жилой дом на Шолохова
13 сентября, 06:12
Мощный ливень обрушился на Ростов 12 сентября
12 сентября, 18:04
Молния ударила в ЛЭП в Ростове во время грозы
Тысячи жителей Ростова остались без электричества после ночной грозы, сообщает telegram-канал «Это Ростов Новости».
3 сентября, 05:23
Ростовскую область 7 августа атаковали град, молния и беспилотники
В центре Ростова-на-Дону произошел пожар из-за удара молнии, город засыпало градом, а над регионом сбили беспилотники, все самое важное, в материале RostovGazeta.
7 августа, 14:14
Пожар начался в центре Ростова-на-Дону из-за удара молнии
В центре Ростова-на-Дону ударила молния, что стало причиной возгорания, сообщили горожане в Telegram в группе «Это Ростов новости».
7 августа, 12:23
Град обрушился на Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 августа, начался ливень с градом, сообщили местные жители в соцсетях.
5 августа, 08:11
Удар молнии стал причиной страшного лесного пожара в Ростовской области
31 мая, 17:01
Редкое природное явление напугало жителей Ростова-на-Дону 15 января
15 января, 18:08
2023
Резкое похолодание ожидается в Ростове-на-Дону с 8 сентября
2 сентября 2023, 04:59
В выходные в Новочеркасске в Ростове-на-Дону столбик термометра опустится до +15 °С
В Новочеркасске и Ростове-на-Дону в ночное время на выходных температура может опуститься до 15 градусов, сообщают синоптики.
25 августа 2023, 11:14
В Ростове-на-Дону на Большой Садовой произошел пожар в ресторане в ночь на 14 августа
14 августа 2023, 05:16
Ростовчане пригрозили перекрыть улицы на Северном из-за частых отключений света
Жители Ростова-на-Дону, у которых несколько дней нет электричества, и заявили, что их никто не слышит, пишет Telegram-канал «Северный Ростов-на-Дону. News».
8 августа 2023, 09:29
В Ростове-на-Дону днем 4 августа обесточат десятки домов
4 августа 2023, 05:26

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