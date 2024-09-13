«Грохот стоял ужасный!»: в Ростове молния ударила в жилой дом на Шолохова

Posted 13 сентября, 06:12
Published 13 сентября, 06:12
Modified 13 сентября, 06:14
Updated 13 сентября, 06:14
На кадрах видно, как сверкнула молния, затем сразу же раздался жуткий продолжительный грохот грома. От звуковой волны сработала сигнализация у припаркованных машин. По словам жителей домов, от грома в квартирах дрожали стены.
— Я видела, как молния шарахнула в вышку, в стороне «Классика», — пишут очевидцы. — Вот вам и громоотводы.
— Ударила в соседний дом. Грохот стоял ужасный, — добавили соседи. — А в Новошахтинске свет вырубили.
— В мою 14-этажку тоже молния бахала в крышу, прямо над головой — я на 13-м. Громко было, но даже телек не моргнул — громоотвод стоит и розетки все с заземлением. А вот на улице опасно ходить, — поделился своей историей один из пользователей соцсетей.
Ранее RostovGazeta публиковала кадры молний и грома во время ливня 12 сентября.