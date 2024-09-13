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Posted 13 сентября, 06:12

Published 13 сентября, 06:12

Modified 13 сентября, 06:14

Updated 13 сентября, 06:14

Во время грозы в Ростове молния ударила в жилой дом на Шолохова

«Грохот стоял ужасный!»: в Ростове молния ударила в жилой дом на Шолохова

13 сентября 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney
Во время грозы в Ростове молния ударила в жилой дом на Шолохова

В Ростове молния ударила в жилой дом на Шолохова

Вечером 12 сентября молния попала в жилой дом на проспекте Шолохова во время сильной грозы в Ростове-на-Дону, видео инцидента опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости».

На кадрах видно, как сверкнула молния, затем сразу же раздался жуткий продолжительный грохот грома. От звуковой волны сработала сигнализация у припаркованных машин. По словам жителей домов, от грома в квартирах дрожали стены.

— Я видела, как молния шарахнула в вышку, в стороне «Классика», — пишут очевидцы. — Вот вам и громоотводы.
— Ударила в соседний дом. Грохот стоял ужасный, — добавили соседи. — А в Новошахтинске свет вырубили.
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— В мою 14-этажку тоже молния бахала в крышу, прямо над головой — я на 13-м. Громко было, но даже телек не моргнул — громоотвод стоит и розетки все с заземлением. А вот на улице опасно ходить, — поделился своей историей один из пользователей соцсетей.

Ранее RostovGazeta публиковала кадры молний и грома во время ливня 12 сентября.

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