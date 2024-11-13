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Шолохова

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2024
Полыхал посреди дороги: в Ростове на Шолохова сгорел автомобиль
13 ноября, 05:20
На видео попало массовое ДТП с эвакуатором на Шолохова в Ростове
17 октября, 18:38
«Грохот стоял ужасный!»: в Ростове молния ударила в жилой дом на Шолохова
13 сентября, 06:12
Видео полыхающих на Шолохова в Ростове-на-Дону автобусов появилось в Сети
В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова произошло возгорание двух автобусов, сообщили в региональном УМЧС.
23 мая, 06:30
Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами
13 апреля, 16:14
«Начинается нервный тик»: ростовчан испугал дрон, упавший во дворе ЖК
29 февраля, 16:34
Губернатор Голубев рассказал о судьбе Пригородного автовокзала Ростова на Шолохова
8 февраля, 17:58
Подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове
20 января, 15:58
2023
Высадку тюльпанов начали в Ростове под ледяным дождем
12 декабря 2023, 17:06
Крупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноября
27 ноября 2023, 05:06
В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки
31 октября 2023, 13:33
«Было страшно»: ростовчане высказались о сработавшей системе ПВО
В Ростовской области сработала система ПВО, что сильно напугало местных жителей, сообщили они в соцсетях.
19 октября 2023, 07:57
Водитель в Ростове-на-Дону уничтожил деревья на Шолохова
18 августа 2023, 07:24
Две аварии парализовали движение в центре Ростова-на-Дону утром 20 июля
В Ростове-на-Дону в районе проспекта Шолохова произошли две аварии, что привело к пробкам, следует из данных онлайн-карт.
20 июля 2023, 06:47
Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля
В Ростове-на-Дону снова пройдут отключения горячей воды из-за технических работ на теплосетях, сообщают «Ростовские тепловые сети».
10 июля 2023, 11:54
Пробка длиной 11 км образовалась под Ростовом из-за аварии днем 5 июля
Рядом в Ростовом-на-Дону образовалась серьезная пробка из-за аварии и дорожных работ, следует из данных онлайн-карт.
5 июля 2023, 10:24

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