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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В выходные в Новочеркасске в Ростове-на-Дону столбик термометра опустится до +15 °С

В выходные в Новочеркасске в Ростове-на-Дону столбик термометра опустится до +15 °С

25 августа 2023, 11:14
Фото: pxhere.com
В выходные в Новочеркасске в Ростове-на-Дону столбик термометра опустится до +15 °С
В Новочеркасске и Ростове-на-Дону в ночное время на выходных температура может опуститься до 15 градусов, сообщают синоптики.

В пятницу, 26 августа, в течение дня ожидается облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +27 до +28 °С. В ночь на субботу она опустится до +15 °С. Скорость ветра составит около трех метров в секунду.

В выходные, 26 и 27 августа, небо над городами будет ясным. Днем температура воздуха поднимется до +30 °С, а ночью ожидается похолодание до 15 градусов. Скорость ветра станет около двух метров в секунду, осадков не ожидается.

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Добавим, что на следующей неделе обещают жаркую погоду с температурой выше 30 градусов.

Ранее молния ударила в электроподстанцию в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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