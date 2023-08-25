В выходные в Новочеркасске в Ростове-на-Дону столбик термометра опустится до +15 °С

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В пятницу, 26 августа, в течение дня ожидается облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +27 до +28 °С. В ночь на субботу она опустится до +15 °С. Скорость ветра составит около трех метров в секунду.
В выходные, 26 и 27 августа, небо над городами будет ясным. Днем температура воздуха поднимется до +30 °С, а ночью ожидается похолодание до 15 градусов. Скорость ветра станет около двух метров в секунду, осадков не ожидается.
Добавим, что на следующей неделе обещают жаркую погоду с температурой выше 30 градусов.
Ранее молния ударила в электроподстанцию в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.