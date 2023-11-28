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Ноябрь 2023
Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростовской области
28 ноября 2023, 04:57
Сентябрь 2023
Жителей в Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо
23 сентября 2023, 15:18
В Ростовской области закупят почти 200 новых автобусов в 2023 году
В Ростовской области в этом году за деньги из регионального бюджета закупят 198 автобусов, сообщили в правительстве региона.
22 сентября 2023, 10:32
Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону теплая погода продержится как минимум до 26 сентября, сообщили синоптики.
20 сентября 2023, 18:01
Август 2023
В выходные в Новочеркасске в Ростове-на-Дону столбик термометра опустится до +15 °С
В Новочеркасске и Ростове-на-Дону в ночное время на выходных температура может опуститься до 15 градусов, сообщают синоптики.
25 августа 2023, 11:14
Жара до 39 градусов накроет Ростов-на-Дону на выходных с 6 августа
4 августа 2023, 05:36
В Ростове-на-Дону днем 4 августа обесточат десятки домов
4 августа 2023, 05:26
Июль 2023
Жаркую погоду пообещали ростовчанам на выходных 22 и 23 июля
21 июля 2023, 05:46
Жару до 32 градусов пообещали ростовчанам с 22 июля
В Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода на предстоящих выходных, 21 и 22 июля, сообщили в Гидрометцентре.
19 июля 2023, 05:40
Климатолог Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле
В Ростове-на-Дону в скором времени начнутся осадки, которые будут выпадать в течение недели, сообщил климатолог Александр Иошпа.
5 июля 2023, 07:23
Жару до 32 градусов пообещали ростовчанам днем 3 июля
В Ростове-на-Дону в понедельник, 3 июля, ожидается жаркая погода и без осадков, сообщили в Гидрометцентре.
3 июля 2023, 05:20

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