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Жару до 32 градусов пообещали ростовчанам днем 3 июля

3 июля 2023, 05:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в понедельник, 3 июля, ожидается жаркая погода и без осадков, сообщили в Гидрометцентре.

В этот день в городе будет облачно, а столбики термометров покажут 32 градуса. Ночью может похолодать до 19 градусов, а днем во вторник температура снова начнет повышаться.

Так, 4 июля воздух прогреется до 34 градусов и ожидаются дожди в течение дня. В среду температура поднимется до 35 градусов, в четверг — 36 градусов.

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Самым теплым днем на неделе будет пятница, когда потеплеет до 37 градусов. Далее температура пойдет на спад.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Гидрометцентр#Температура#Градусы#Дождь#Неделя
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