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Град обрушился на Ростов-на-Дону

Град обрушился на Ростов-на-Дону

5 августа 2024, 08:11
Фото: Pxhere
Град обрушился на Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 августа, начался ливень с градом, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что ливень начался в нескольких районах города, а на Левенцовке выпал град. Кроме того, усилился ветер, который раскидывает по округе мусор.

Местным жителям приходится накрывать голову во время попыток найти укрытие. Пользователи в комментариях написали, что возле школы №103 в дерево ударила молния.

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Град обрушился на Ростов-на-Дону
Видео: Тг-канал «Это Ростов»

Добавим, что дождь с градом прошел также в Азовском районе.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Неблагоприятная погода будет сохраняться до конца суток.

Ранее дерево из-за непогоды рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону.

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