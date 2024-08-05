Град обрушился на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Они рассказали, что ливень начался в нескольких районах города, а на Левенцовке выпал град. Кроме того, усилился ветер, который раскидывает по округе мусор.
Местным жителям приходится накрывать голову во время попыток найти укрытие. Пользователи в комментариях написали, что возле школы №103 в дерево ударила молния.
Добавим, что дождь с градом прошел также в Азовском районе.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Неблагоприятная погода будет сохраняться до конца суток.
Ранее дерево из-за непогоды рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону.