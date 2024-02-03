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Февраль
Тысячи ростовчан останутся без электричества в начале февраля
3 февраля, 06:56
Декабрь 2023
Чиновников в Ростове заставили установить фонари на улицах
В Ростове после вмешательства прокуроров чиновников обязали установить освещение на четырех улицах, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.
20 декабря 2023, 09:54
Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 18 декабря
16 декабря 2023, 05:26
Сентябрь 2023
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 25 и по 30 сентября
В Ростове-на-Дону в конце сентября из-за технических работ на оборудовании будут отключать электричество, сообщает «Донэнерго».
23 сентября 2023, 11:28
Август 2023
В Ростове-на-Дону днем 4 августа обесточат десятки домов
4 августа 2023, 05:26
Июль 2023
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 24 и по 30 июля
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, которые коснутся нескольких улиц, сообщает «Донэнерго».
22 июля 2023, 04:22
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 10 и по 16 июля
В Ростове-на-Дону с 10 по 16 июля будут проводить отключения электричества, которые затронут большое количество улиц, сообщает «Донэнерго».
8 июля 2023, 05:03

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