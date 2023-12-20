Чиновников в Ростове заставили установить фонари на улицах

Прокуроры установили, что сразу четыре улицы Ростова полностью лишены стационарного уличного освещения. Среди них улица Скрябина в границах переулков Зеркального и Нестерова, улица Лизы Чайкиной от переулка Рыночного, 48 до улицы Амбулатурной, 51, а также переулки Глубокий и Нестерова. На всех этих улицах нет стационарного освещения.