Чиновников в Ростове заставили установить фонари на улицах

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
В среду, 20 декабря, стало известно, что прокуратура Ростова провела проверку в области соблюдения законодательства о дорожной деятельности.
Прокуроры установили, что сразу четыре улицы Ростова полностью лишены стационарного уличного освещения. Среди них улица Скрябина в границах переулков Зеркального и Нестерова, улица Лизы Чайкиной от переулка Рыночного, 48 до улицы Амбулатурной, 51, а также переулки Глубокий и Нестерова. На всех этих улицах нет стационарного освещения.
В конце мая 2022 года администрации Ростова внесли представление, однако чиновники так и не выполнили требования по установке освещения. Уже 11 декабря 2023 года после иска прокуратуры Ленинский районный суд обязал чиновников устранить выявленные прокуратурой нарушения.
Ранее ростовчан возмутила цветовая гамма праздничных гирлянд на мосту Стачки.