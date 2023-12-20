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Суд Ростова приказал чиновникам установить фонари на четырех улицах

Чиновников в Ростове заставили установить фонари на улицах

20 декабря 2023, 09:54
Фото: Pxhere
Суд Ростова приказал чиновникам установить фонари на четырех улицах
В Ростове после вмешательства прокуроров чиновников обязали установить освещение на четырех улицах, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

В среду, 20 декабря, стало известно, что прокуратура Ростова провела проверку в области соблюдения законодательства о дорожной деятельности.

Прокуроры установили, что сразу четыре улицы Ростова полностью лишены стационарного уличного освещения. Среди них улица Скрябина в границах переулков Зеркального и Нестерова, улица Лизы Чайкиной от переулка Рыночного, 48 до улицы Амбулатурной, 51, а также переулки Глубокий и Нестерова. На всех этих улицах нет стационарного освещения.

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В конце мая 2022 года администрации Ростова внесли представление, однако чиновники так и не выполнили требования по установке освещения. Уже 11 декабря 2023 года после иска прокуратуры Ленинский районный суд обязал чиновников устранить выявленные прокуратурой нарушения.

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