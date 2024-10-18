rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Гирлянды

Выбрать дату
Октябрь
К Новому году Ростов-на-Дону украсят старыми декорациями
Власти Ростова отказались от покупки украшений к Новому 2025 году. На улицах донской столице будут старые инсталляции и декор, сообщают СМИ.
18 октября, 09:12
Сентябрь
Висят на гирляндах: ветер разбросал листы металла по Ворошиловскому мосту в Ростове
Штормовой ветер сорвал и разбросал по Ворошиловскому мосту в Ростове металлические листы, сообщают очевидцы в соцсетях.
30 сентября, 18:12
Июль
Траты на День города в Ростове-на-Дону выросли на 11 млн
28 июля, 17:28
Декабрь 2023
Стало известно, какие ветлечебницы в Ростове будут работать на новогодних праздниках
30 декабря 2023, 13:24
«От бунта не отошли»: Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове
21 декабря 2023, 11:29
Чиновников в Ростове заставили установить фонари на улицах
В Ростове после вмешательства прокуроров чиновников обязали установить освещение на четырех улицах, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.
20 декабря 2023, 09:54
На улицах Ростова заметили трамвай, украшенный к Новому Году
В Ростове на улицах заметили трамвай, украшенный к Новому году гирляндами и воздушными шариками, об этом сообщили донские СМИ.
20 декабря 2023, 09:12
«Светиться в темноте»: как почти на 60 миллионов рублей украсят Ростов к Новому году
20 декабря 2023, 08:17
«Это цвета украинского флага»: ростовчан возмутило украшение моста на Стачки
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали оформленный в желто-синих тонах мост Стачки, обсуждение началось в соцсетях.
18 декабря 2023, 13:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика