Водитель насмерть сбил женщину на Благодатной в Ростове-на-Дону

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Вечером 8 августа на улице Благодатная в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неположенном месте.
«Из-за полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове будут судить подростка без прав, спровоцировавшего ДТП с погибшим приятелем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.