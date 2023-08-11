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Вассерман объяснил, каким образом украинские диверсанты попадают на Юг России

Вассерман объяснил, каким образом украинские диверсанты добираются до юга России

11 августа 2023, 11:46
Фото: lickr.com/CC BY-SA 2.0/ministryofdefenceua
Вассерман объяснил, каким образом украинские диверсанты попадают на Юг России
За последнее время случаи атак на объекты на Юге России участились: подрыв газопровода в Крыму, попытка поджога на ж/д путях у станицы Динской и многие другие. Политолог и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, какими способами диверсанты добираются до нужных им мест.

Из-за своего географического положения, Южный Федеральный округ стал особенно уязвимым для пересечений границы. Наличие пограничных рек, горных перевалов и лесистых территорий облегчает нелегальным диверсантам вход и выход из страны, делая их операции менее заметными, сообщает эксперт. Но есть и те, кто перебирается в нашу страну под видом мирных жителей.

«Тем самым, до юга им добраться проще, чем до севера. Не проверяют их потому, что по большей части пересекают границы без оружия, только потом эти оружия доставляются иными способами. Например, взрывные устройства доставляли под видом запасных частей для бытовой техники. Способов, к сожалению, очень много», — объяснил Анатолий Александрович.

Напомним, как неизвестные диверсанты нарушили работу железной дороги под Ростовом-на-Дону, что стало причиной задержки движения поезда «Москва — Ейск» и электрички «Таганрог — Ростов-Главный».

#София Дибияева#Диверсанты#Диверсанты в Ростовской области#Украинские диверсанты
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