Вассерман объяснил, каким образом украинские диверсанты добираются до юга России

«Тем самым, до юга им добраться проще, чем до севера. Не проверяют их потому, что по большей части пересекают границы без оружия, только потом эти оружия доставляются иными способами. Например, взрывные устройства доставляли под видом запасных частей для бытовой техники. Способов, к сожалению, очень много», — объяснил Анатолий Александрович.