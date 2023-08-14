Мощные хлопки разбудили жителей Октябрьского района в Ростове в ночь на 14 августа

Жители Октябрьского района города сообщили, что около 22.45 их разбудили два мощных хлопка. Они попали на видео, которое было опубликовано в Сети. На нем видно, что в момент хлопков появляются вспышки. Очевидцы сообщили, что якобы на место даже прибыли кинологи.