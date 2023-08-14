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Published Сегодня, 21:04

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Updated Сегодня, 21:18

Мощные хлопки разбудили жителей Октябрьского района в Ростове в ночь на 14 августа

Мощные хлопки разбудили жителей Октябрьского района в Ростове в ночь на 14 августа

13 августа 2023, 21:04
Фото: Midjourney
Мощные хлопки разбудили жителей Октябрьского района в Ростове в ночь на 14 августа
Жителей крупного жилого района в Октябрьском районе в Ростове напугали три мощных хлопка, прозвучавших поздним вечером 13 августа, сообщили очевидцы телеграм-каналу «Это Ростов».

Жители Октябрьского района города сообщили, что около 22.45 их разбудили два мощных хлопка. Они попали на видео, которое было опубликовано в Сети. На нем видно, что в момент хлопков появляются вспышки. Очевидцы сообщили, что якобы на место даже прибыли кинологи.

Примерно в 23.30 мск все в том же жилом районе раздался еще один взрыв и повалил густой дым. Этот момент также попал на видео. Между тем, позднее стало известно, что источником звука могли стать петарды, брошенные неизвестными.

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«С садов пришли, подсвечивая телефонами, кинули эту петарду, потом вернулись опять подсвечивая телефоном смотрели место куда она прилетела», — рассказал один из подписчиков канала.

Ранее житель Ростова заявил об объекте, похожем на беспилотник, который он увидел на проспекте Стачки. Однако в региональные власти сообщили, что система ПВО над Ростовом не срабатывала.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Октябрьский район#Взрывы#Петарды#Хлопки#Очевидцы#Видео
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