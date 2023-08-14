Мощные хлопки разбудили жителей Октябрьского района в Ростове в ночь на 14 августа

Posted Сегодня, 21:04
Published Сегодня, 21:04
Modified Сегодня, 21:18
Updated Сегодня, 21:18
Жители Октябрьского района города сообщили, что около 22.45 их разбудили два мощных хлопка. Они попали на видео, которое было опубликовано в Сети. На нем видно, что в момент хлопков появляются вспышки. Очевидцы сообщили, что якобы на место даже прибыли кинологи.
Примерно в 23.30 мск все в том же жилом районе раздался еще один взрыв и повалил густой дым. Этот момент также попал на видео. Между тем, позднее стало известно, что источником звука могли стать петарды, брошенные неизвестными.
«С садов пришли, подсвечивая телефонами, кинули эту петарду, потом вернулись опять подсвечивая телефоном смотрели место куда она прилетела», — рассказал один из подписчиков канала.
Ранее житель Ростова заявил об объекте, похожем на беспилотник, который он увидел на проспекте Стачки. Однако в региональные власти сообщили, что система ПВО над Ростовом не срабатывала.