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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Чем опасны бюджетные роботы-пылесосы

17 августа 2023, 12:55
Роботы-пылесосы, которые стали популярным бытовым прибором, также могут представлять опасность для безопасности. Особенно рисковано использовать устройства производства малоизвестных фирм, которые не обеспечивают достаточную защиту персональных данных.

Об этом рассказывает известный техноблогер Павел Трухачев.

По его словам, некоторые продвинутые модели роботов-пылесосов могут не только записывать наши разговоры, как это бывает с умными колонками и телевизорами с голосовым управлением, но и подглядывать за нами. Конечно, это возможно, если в устройствах есть встроенные камеры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако большинство производителей предпочитают не устанавливать камеры на свою технику и заменяют их лидарами и инфракрасными датчиками. Например, дешевые модели роботов-пылесосов оснащаются камерами для определения зоны уборки, а более дорогие модели используют лазерные дальномеры, вместо камер. Об этом заявляет эксперт в интервью для онлайн издания «Подмосковье сегодня».

Однако и другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, могут нести в себе определенную угрозу.

«Например, настольные лампы с управлением жестами могут передавать силуэты пользователей. И конечно же, если умная камера использует облачное хранилище данных, то есть вероятность того, что при взломе сервера производителя информация о пользователях попадет в интернет. Это случилось с одной американской компанией, когда робот-пылесос незаконно распространил личные фотографии его владельца», — объясняет Трухачев.

#Ольга Земскова
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