Чем опасны бюджетные роботы-пылесосы

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Об этом рассказывает известный техноблогер Павел Трухачев.
По его словам, некоторые продвинутые модели роботов-пылесосов могут не только записывать наши разговоры, как это бывает с умными колонками и телевизорами с голосовым управлением, но и подглядывать за нами. Конечно, это возможно, если в устройствах есть встроенные камеры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако большинство производителей предпочитают не устанавливать камеры на свою технику и заменяют их лидарами и инфракрасными датчиками. Например, дешевые модели роботов-пылесосов оснащаются камерами для определения зоны уборки, а более дорогие модели используют лазерные дальномеры, вместо камер. Об этом заявляет эксперт в интервью для онлайн издания «Подмосковье сегодня».
Однако и другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, могут нести в себе определенную угрозу.
«Например, настольные лампы с управлением жестами могут передавать силуэты пользователей. И конечно же, если умная камера использует облачное хранилище данных, то есть вероятность того, что при взломе сервера производителя информация о пользователях попадет в интернет. Это случилось с одной американской компанией, когда робот-пылесос незаконно распространил личные фотографии его владельца», — объясняет Трухачев.