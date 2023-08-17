Чем опасны бюджетные роботы-пылесосы

По его словам, некоторые продвинутые модели роботов-пылесосов могут не только записывать наши разговоры, как это бывает с умными колонками и телевизорами с голосовым управлением, но и подглядывать за нами. Конечно, это возможно, если в устройствах есть встроенные камеры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».