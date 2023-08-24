В центре Ростова ограничат движение машин до декабря из-за работ на тепломагистралях

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В центре Ростова из-за модернизации тепломагистралей введут дорожные ограничения. Так, на улице Филимоновской нельзя будет проехать на участке от Соколова до Чехова. На самом проспекте Соколова ограничение появится от дома №80/206 до строения №72. На Чехова же движение машин ограничат от дома №95 до строения №91а. Действовать ограничения на этих улицах будут до 15 сентября.
До 31 октября проехать не получится по улице Темерницкой на участке от дома №10 до дома №24/22.
Наконец, на Ворошиловском в Ростове по правой полосе при движении в северном направлении ограничат движение от дома №32/104 до строения №36-38. Объездные пути на этом участке придется искать до 30 сентября.
Ранее сообщалось, что в Ростове с 1 сентября по 15 декабря перекроют проезд по Закруткина и площади Свободы.