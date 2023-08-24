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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:45

В центре Ростова ограничат движение машин до декабря из-за работ на тепломагистралях

В центре Ростова ограничат движение машин до декабря из-за работ на тепломагистралях

24 августа 2023, 10:43
Фото: pxhere.com
В центре Ростова ограничат движение машин до декабря из-за работ на тепломагистралях
В Ростове новые дорожные ограничения вводятся из-за работ на теплотрассах, рассказали в администрации города.

В центре Ростова из-за модернизации тепломагистралей введут дорожные ограничения. Так, на улице Филимоновской нельзя будет проехать на участке от Соколова до Чехова. На самом проспекте Соколова ограничение появится от дома №80/206 до строения №72. На Чехова же движение машин ограничат от дома №95 до строения №91а. Действовать ограничения на этих улицах будут до 15 сентября.

До 31 октября проехать не получится по улице Темерницкой на участке от дома №10 до дома №24/22.

Движение машин ограничат на нескольких улицах Ростова до середины декабря
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Наконец, на Ворошиловском в Ростове по правой полосе при движении в северном направлении ограничат движение от дома №32/104 до строения №36-38. Объездные пути на этом участке придется искать до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Ростове с 1 сентября по 15 декабря перекроют проезд по Закруткина и площади Свободы.

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