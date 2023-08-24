В центре Ростова ограничат движение машин до декабря из-за работ на тепломагистралях

В центре Ростова из-за модернизации тепломагистралей введут дорожные ограничения. Так, на улице Филимоновской нельзя будет проехать на участке от Соколова до Чехова. На самом проспекте Соколова ограничение появится от дома №80/206 до строения №72. На Чехова же движение машин ограничат от дома №95 до строения №91а. Действовать ограничения на этих улицах будут до 15 сентября.