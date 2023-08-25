Жару до +31 градуса ждут в Ростовской области на последних выходных лета

По данным синоптиков, 26 августа в Ростовской области температура поднимется до 29 градусов, ожидается сухая и ясная погода. В воскресенье, 27 числа, днем на юге региона воздух может прогреться до +31 градуса. В эти дни осадков не прогнозируют.