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Updated Сегодня, 07:18

Жару до +31 градуса ждут в Ростовской области на последних выходных лета

Жару до +31 градуса ждут в Ростовской области на последних выходных лета

25 августа 2023, 07:16
Фото: pxhere.com
Жару до +31 градуса ждут в Ростовской области на последних выходных лета
В Ростовской области последние выходные лета, 26 и 27 августа, будут жаркими и без осадков, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, 26 августа в Ростовской области температура поднимется до 29 градусов, ожидается сухая и ясная погода. В воскресенье, 27 числа, днем на юге региона воздух может прогреться до +31 градуса. В эти дни осадков не прогнозируют.

Несмотря на жаркий день, ночи станут значительно прохладнее. Вечером в Ростове температура будет составлять +14…+16 градусов, в северной части области возможно понижение до +7 градусов.

Добавим, на следующей неделе температура должна составить около 32 градусов. В эти дни будет облачно, дождей не ожидается.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц.

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