Жару до +31 градуса ждут в Ростовской области на последних выходных лета

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По данным синоптиков, 26 августа в Ростовской области температура поднимется до 29 градусов, ожидается сухая и ясная погода. В воскресенье, 27 числа, днем на юге региона воздух может прогреться до +31 градуса. В эти дни осадков не прогнозируют.
Несмотря на жаркий день, ночи станут значительно прохладнее. Вечером в Ростове температура будет составлять +14…+16 градусов, в северной части области возможно понижение до +7 градусов.
Добавим, на следующей неделе температура должна составить около 32 градусов. В эти дни будет облачно, дождей не ожидается.
Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц.