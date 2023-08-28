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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

План «Сирена» ввели в Ростовской области из военного, ушедшего из части с автоматом

План «Сирена» ввели в Ростовской области из военного, ушедшего из части с автоматом

28 августа 2023, 08:25
Фото: 1MI
План «Сирена» ввели в Ростовской области из военного, ушедшего из части с автоматом
План «Сирена» вводился в Ростовской области из-за пропажи из военной части солдата с автоматом и патронами, пишет Baza.

В Ростовской области план «Сирена» на время объявляли из-за поиска контрактника, покинувшего военную часть с автоматом Калашникова и 120 патронами. Поисками 21-летнего военного занималась полиция.

Однако найти бойца удалось сравнительно быстро. Он обедал в кафе в слободе Дегтево Миллеровского района. Зачем военный отправился туда с оружием и почему не предупредил начальство, неизвестно.

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Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мигрантов будут лишать гражданства за уклонение от СВО.

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