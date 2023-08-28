План «Сирена» ввели в Ростовской области из военного, ушедшего из части с автоматом

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Ростовской области план «Сирена» на время объявляли из-за поиска контрактника, покинувшего военную часть с автоматом Калашникова и 120 патронами. Поисками 21-летнего военного занималась полиция.
Однако найти бойца удалось сравнительно быстро. Он обедал в кафе в слободе Дегтево Миллеровского района. Зачем военный отправился туда с оружием и почему не предупредил начальство, неизвестно.
Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области мигрантов будут лишать гражданства за уклонение от СВО.