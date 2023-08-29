«Земли у нас благодатные»: почему Кубань лидирует в отрасли виноделия

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:19
Ещё с начала IV века до н. э., а точнее, со времён греческой колонизации Причерноморья, здесь занимались виноделием. После того, как города Керченского и Таманского полуостровов объединились, виноградарство стремительно развивалось, однако в средние века пришло в упадок из-за длительных турецких войн. Только в конце XVIII века виноделие начало возрождаться. Были заложены новые плантации, многие из которых плодоносят до сегодняшнего дня.
Император Александр II основывал винодельческую мануфактуру у озера Абрау. А 1896 году площадь виноградников Кубанской области составляла аж 2725 гектаров. Вскоре Абрау-Дюрсо выпускает первую партию игристых вин. В начале XX века один из опаснейших карантинных вредителей добрался и до Кубани. Филлоксера уничтожила большинство виноградников.
Тяжелый период в истории кубанского виноделия пришелся на 1958 год, тогда власти СССР приняли «сухой закон». Виноградники нещадно вырубались, а после распада Советского Союза отечественные материалы заменялись импортными, качество которых оставляло желать лучшего. Сегодня же Краснодарский край находится на лидирующей позиции по объёму производства и по площади виноградников.
Вина, произведенные в Краснодарском крае, заслужили признание не только в России, но и за ее пределами. Кубанские вина активно участвуют в различных выставках и конкурсах, где получают достойные награды. Кубань стала символом российского виноделия, а ее вина — гордостью национальной культуры: разберёмся — почему.
«На Кубани очень много солнечных дней, ещё подходит климат, поэтому виноград хорошо вызревает, ведь для сахаристости винограда важно солнце. Земли у нас плодородные, благодатные. Вкус вина зависит от того, как будут вызревать гроздья. В других регионах виноградники просто не приживаются из-за температуры и климата. Например, Анапский район славится количеством солнечных дней, которых значительно больше, чем в ближайших городах, оттуда и много виноградников. Для винограда очень важно географическое расположение», — объяснил кубанский винодел Геннадий Юсупов.
Простыми словами, вино на Кубани производится следующим образом: после созревания винограда, его начинают собирать, чтобы извлечь сок: превращают в мезгу — давят или дробят. Сок помещают в специальные емкости, куда добавляют дрожжи для ферментации. Затем вино отжимается, очищается и стабилизируется, после чего оно созревает в бочках или емкостях в течение нескольких месяцев или лет. Полученное вино разливают по бутылкам, иногда предварительно стерилизуя. Важно отметить, что на Кубани используются сорта винограда, идеально адаптированные к климатическим условиям региона, что способствует высокому качеству вина.
Кубань славится разнообразием сортов винограда и, соответственно, пикантными вариациями сортов вина, которые отличаются свежестью и гармоничным вкусом.
Среди красных вин можно встретить такие сорта, как Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Сира (Шираз) и Кагор. Белые вина включают в себя сорта Ркацители, Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан и Алиготе. Розовые вина на Кубани представлены сортами Каберне Фран и Гаме. Это лишь некоторые из множества сортов вин, которые производятся на Кубани. Регион известен своими высококачественными винами, которые отличаются свежестью, фруктовостью и гармоничным вкусом.
Кубанское виноградарство представляет собой уникальную и интересную часть винной культуры. Благодаря благодатным климатическим и почвенным условиям, эта отрасль является одной из самых перспективных и развивающихся направлений в сельском хозяйстве Краснодарского края. Богатая история и современное производство впечатляют не только россиян, но и энофилов за рубежом.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему винодельческая отрасль на Кубани столкнулась с нехваткой рабочей силы из числа трудовых мигрантов.