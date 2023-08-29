«Земли у нас благодатные»: почему Кубань лидирует в отрасли виноделия

«На Кубани очень много солнечных дней, ещё подходит климат, поэтому виноград хорошо вызревает, ведь для сахаристости винограда важно солнце. Земли у нас плодородные, благодатные. Вкус вина зависит от того, как будут вызревать гроздья. В других регионах виноградники просто не приживаются из-за температуры и климата. Например, Анапский район славится количеством солнечных дней, которых значительно больше, чем в ближайших городах, оттуда и много виноградников. Для винограда очень важно географическое расположение», — объяснил кубанский винодел Геннадий Юсупов.