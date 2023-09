Вассерман разъяснил, зачем Украина атаковала Ростов беспилотниками в ночь 7 сентября

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/cc by sa 2.0/flickr.com

Вассерман разъяснил, зачем Украина бомбила беспилотниками Ростов 7 сентября 2023