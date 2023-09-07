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Published Сегодня, 07:38

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Вассерман разъяснил, зачем Украина бомбила беспилотниками Ростов 7 сентября 2023

Вассерман разъяснил, зачем Украина атаковала Ростов беспилотниками в ночь 7 сентября

7 сентября 2023, 07:38
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/cc by sa 2.0/flickr.com
Вассерман разъяснил, зачем Украина бомбила беспилотниками Ростов 7 сентября 2023
Главная задача Украины состоит в том, чтобы максимально запугивать и своих собственных жителей, и всех, до кого она может дотянуться, надеясь на то, что этим запугиванием, она добьется хоть чего-нибудь, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что на Пушкинской в Ростове ввели режим ЧС на время ликвидации последствий падения беспилотника. По словам очевидцев, это произошло ночью в районе трех часов утра. Позже появилась информация о возможно падении беспилотника в Батайске.

Депутат подчеркивает, что с февраля 2014 года Украина ведет террор против русского большинства своих граждан. Цель — заставить их отказаться от своей русскости и разделять польскую фальшивку «Украина — не Россия».

«После того, как этот террор достиг уровня, потребовавшего нашей контртеррористической операции, они ведут террор против граждан Российской Федерации. Надеясь, что граждане возмутятся и потребуют от правительства прекращения этой операции и сохранения за Украиной возможности продолжать террор», — отмечает Анатолий Вассерман.

Напомним, что на Пушкинской в Ростове ввели режим ЧС на время ликвидации последствий падения беспилотника. Напомним, что на Пушкинской в Ростове ввели режим ЧС на время ликвидации последствий падения беспилотника.
Напомним, что на Пушкинской в Ростове ввели режим ЧС на время ликвидации последствий падения беспилотника.
Фото: rostovgazeta.ru
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Однако, по словам депутата, опыт борьбы с самыми разными террористами в незапамятные времена еще в XIX веке, доказал, что любые уступки террористам лишь провоцируют их на дальнейшее наращивание своих требований и действий.

«Поэтому сейчас действия Украины, независимо от ее намерений, доказывают только то, что ее необходимо ликвидировать. А лозунг „Украина — не Россия“ признать поощрением терроризма», — резюмирует Вассерман.

Ранее RostovGazeta сообщала, что сейчас происходит на месте падения беспилотника в Ростове.

Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова
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