Вассерман разъяснил, зачем Украина атаковала Ростов беспилотниками в ночь 7 сентября

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Напомним, что на Пушкинской в Ростове ввели режим ЧС на время ликвидации последствий падения беспилотника. По словам очевидцев, это произошло ночью в районе трех часов утра. Позже появилась информация о возможно падении беспилотника в Батайске.
Депутат подчеркивает, что с февраля 2014 года Украина ведет террор против русского большинства своих граждан. Цель — заставить их отказаться от своей русскости и разделять польскую фальшивку «Украина — не Россия».
«После того, как этот террор достиг уровня, потребовавшего нашей контртеррористической операции, они ведут террор против граждан Российской Федерации. Надеясь, что граждане возмутятся и потребуют от правительства прекращения этой операции и сохранения за Украиной возможности продолжать террор», — отмечает Анатолий Вассерман.
Однако, по словам депутата, опыт борьбы с самыми разными террористами в незапамятные времена еще в XIX веке, доказал, что любые уступки террористам лишь провоцируют их на дальнейшее наращивание своих требований и действий.
«Поэтому сейчас действия Украины, независимо от ее намерений, доказывают только то, что ее необходимо ликвидировать. А лозунг „Украина — не Россия“ признать поощрением терроризма», — резюмирует Вассерман.
Ранее RostovGazeta сообщала, что сейчас происходит на месте падения беспилотника в Ростове.