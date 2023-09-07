Вассерман разъяснил, зачем Украина атаковала Ростов беспилотниками в ночь 7 сентября

Главная задача Украины состоит в том, чтобы максимально запугивать и своих собственных жителей, и всех, до кого она может дотянуться, надеясь на то, что этим запугиванием, она добьется хоть чего-нибудь, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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