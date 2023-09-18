«А музыка звучит»: почему громкий шум мешает ростовчанам спать по ночам

Однако, по словам собеседника, сделать это отнюдь не просто. Приезжающие на вызов представители органов правопорядка не всегда могут зафиксировать превышение громкости. И, если один сосед заявляет, что было шумно, а другой, что ничего не слышал, кому из них верить?