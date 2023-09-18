«А музыка звучит»: почему громкий шум мешает ростовчанам спать по ночам

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Правозащитник уверен, что любой громкий шум вечерами и ночами под окнами жителей Ростова, мешающий полноценному отдыху, это вопрос не только культуры, но и законодательного регулирования.
«У нас существует закон, запрещающий шуметь ночами. Нужно обращаться в полицию и фиксировать нарушения», — отмечает Александр Хуруджи.
Однако, по словам собеседника, сделать это отнюдь не просто. Приезжающие на вызов представители органов правопорядка не всегда могут зафиксировать превышение громкости. И, если один сосед заявляет, что было шумно, а другой, что ничего не слышал, кому из них верить?
Для этого, по словам правозащитника, существуют специальные приборы, позволяющие делать замеры шума, но их нет у представителей правопорядка.
«В итоге в полицию поступает жалоба, а уровень шума ничем не могут зафиксировать. Напрашивается вопрос — с чем выходить в суд? Тоже самое касается и запахов. Например, в черте города запрещено разводить свиней. А такое происходит. Окружающие жалуются на ужасный запах, а как его зафиксировать?» — делится вопросами правозащитник.
Спикер добавляет, что начинать надо с запрета громкой музыки и звуков мотоциклов по вечерам и ночам. А потом, благодаря этому, появится инструментарий для того, чтобы обеспечить сотрудников полиции приборами для фиксации шума.
Ранее RostovGazeta выясняла, как наказать шумного соседа в Ростове.