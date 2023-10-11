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В Ростове сотни жилых домов останутся без воды на сутки до 13 октября

В Ростове сотни жилых домов останутся без воды на сутки до 13 октября

11 октября 2023, 08:06
Фото: «Ростовводоканал»
В Ростове сотни жилых домов останутся без воды на сутки до 13 октября
В Ростове жителей двух районов попросили запастись холодной водой из-за ремонта водопровода 12 и 13 октября, об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

В ресурсоснабжающей компании объявили, что в четверг, 12 октября, в Ростове начнутся ремонтные работы инженерных коммуникаций на улицах Суворова, Соколова и Пушкинской, кроме того, планируется переподключить новые участки водопровода на улицах 26-й Линии и переулка Кривошлыковского.

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Фото: «Ростовводоканал»

Эти работы невозможно выполнить без отключения воды, а потому 12 октября с 08.30 до 22.00 мск без водоснабжения останутся дома в границах улиц Максима Горького, Чехова, Большой Садовой и проспекта Ворошиловского, кроме того, на сутки с 08.30 12 октября до 08.00 13 октября воды не будет в границах проспекта Шолохова, переулка Бакинского и улиц Школьной, Тюхряева и Налбандяна.

Ранее в Ростове улицу затопило кипятком.

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