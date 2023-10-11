В Ростове сотни жилых домов останутся без воды на сутки до 13 октября

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В ресурсоснабжающей компании объявили, что в четверг, 12 октября, в Ростове начнутся ремонтные работы инженерных коммуникаций на улицах Суворова, Соколова и Пушкинской, кроме того, планируется переподключить новые участки водопровода на улицах 26-й Линии и переулка Кривошлыковского.
Эти работы невозможно выполнить без отключения воды, а потому 12 октября с 08.30 до 22.00 мск без водоснабжения останутся дома в границах улиц Максима Горького, Чехова, Большой Садовой и проспекта Ворошиловского, кроме того, на сутки с 08.30 12 октября до 08.00 13 октября воды не будет в границах проспекта Шолохова, переулка Бакинского и улиц Школьной, Тюхряева и Налбандяна.
Ранее в Ростове улицу затопило кипятком.