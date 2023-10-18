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Ростовский митрополит объяснил, почему ростовчане нерадостные

Ростовский митрополит объяснил, почему ростовчане нерадостные

18 октября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Ростовский митрополит объяснил, почему ростовчане нерадостные
Счастье заключается не в здоровье и стабильности, а в духовной связи с Богом, заявил Ростовский митрополит Меркурий.

Ростовский митрополит Меркурий решил порассуждать о счастье и заявил, что оно состоит в духовной связи с Богом, а не в материалом богатстве. «Человек приобретает богатства, сытость, стабильность в погоне за счастьем, а оно все не наступает; вроде бы и здоровье есть, и достаток, и семья, а ощущения полноценной радости все нет», — говорит священник.

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Меркурий заверил, что «ничто материальное не способно даровать человеку ощущение полноценно счастливой жизни». Поэтому гражданам стоит заботиться не о карьере и благосостоянии своем и близких, а о «единении с Богом».

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