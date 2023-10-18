Ростовский митрополит объяснил, почему ростовчане нерадостные

Ростовский митрополит Меркурий решил порассуждать о счастье и заявил, что оно состоит в духовной связи с Богом, а не в материалом богатстве. «Человек приобретает богатства, сытость, стабильность в погоне за счастьем, а оно все не наступает; вроде бы и здоровье есть, и достаток, и семья, а ощущения полноценной радости все нет», — говорит священник.