ЦБ предупредил о подорожании апельсинов и бананов в Ростовской области

Значительней всего дорожают импортные фрукты и овощи, например, помидоры, бананы и апельсины. На прирост цен повлияли сразу нескольких факторов. Например, низкие отечественные урожаи из-за сильной жары. Также в регионе сложилась неблагоприятная для овощей и фруктов фитосанитарная обстановка. Однако больше всего к ускорению годового роста цен привело падение курса рубля. Если валюта останется неустойчивой, рост цен на фрукты и овощи продолжится.