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Из-за рубля: ЦБ предупредили о подорожании апельсинов и бананов в Ростовской области

ЦБ предупредил о подорожании апельсинов и бананов в Ростовской области

19 октября 2023, 04:37
Фото: Midjourney
Из-за рубля: ЦБ предупредили о подорожании апельсинов и бананов в Ростовской области
В Ростовской области фиксируется значительное подорожание импортных фруктов, например, апельсинов и бананов, сообщили в ЦБ.

В Центробанке отметил рост стоимости продуктов в Ростовской области. Годовые темпы прироста увеличились о 6,30% в сентябре с 4,48% в августе.

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Значительней всего дорожают импортные фрукты и овощи, например, помидоры, бананы и апельсины. На прирост цен повлияли сразу нескольких факторов. Например, низкие отечественные урожаи из-за сильной жары. Также в регионе сложилась неблагоприятная для овощей и фруктов фитосанитарная обстановка. Однако больше всего к ускорению годового роста цен привело падение курса рубля. Если валюта останется неустойчивой, рост цен на фрукты и овощи продолжится.

Ранее эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области.

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