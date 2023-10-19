ЦБ предупредил о подорожании апельсинов и бананов в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В Центробанке отметил рост стоимости продуктов в Ростовской области. Годовые темпы прироста увеличились о 6,30% в сентябре с 4,48% в августе.
Значительней всего дорожают импортные фрукты и овощи, например, помидоры, бананы и апельсины. На прирост цен повлияли сразу нескольких факторов. Например, низкие отечественные урожаи из-за сильной жары. Также в регионе сложилась неблагоприятная для овощей и фруктов фитосанитарная обстановка. Однако больше всего к ускорению годового роста цен привело падение курса рубля. Если валюта останется неустойчивой, рост цен на фрукты и овощи продолжится.
Ранее эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области.