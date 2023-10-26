Системы мониторинга установили на пограничных пунктах пропуска Ростовской области

Не последнюю роль в этом сыграли системы «Мониторинга и информирования водителей о времени прохождения через пункты пропуска», благодаря чему автомобилисты могли увидеть в реальном времени полную информацию о времени проезда через КПП. Такие системы уже применяют на КПП Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево (Мариновка), Новошахтинск и других пунктах пропуска.