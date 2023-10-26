Системы мониторинга установили на пограничных пунктах пропуска Ростовской области

Posted Вчера, 13:43
Published Вчера, 13:43
Modified Вчера, 13:45
Updated Вчера, 13:45
Власти напомнили, что в 2022 году после присоединения новых регионов к России зафиксировали значительный рост транспортного потока через пункты пропуска на границах с Ростовской областью. Ради сокращения числа заторов власти были вынуждены обустроить дополнительную инфраструктуру на КПП, благодаря чему время ожидания проезда через контроль сократилось до двух часов.
Не последнюю роль в этом сыграли системы «Мониторинга и информирования водителей о времени прохождения через пункты пропуска», благодаря чему автомобилисты могли увидеть в реальном времени полную информацию о времени проезда через КПП. Такие системы уже применяют на КПП Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево (Мариновка), Новошахтинск и других пунктах пропуска.
На пути к КПП установили 50 детекторов транспорта, 16 камер телеобзора и два информационных табло, до конца года число технических средств, используемых на КПП планируют увеличить еще на 13 детекторов, восемь камер и 26 табло. Автомобилисты могут воспользоваться системой с помощью прямой ссылки.
Ранее власти объявили, что пропускная способность КПП увеличилась благодаря ремонту дорог.