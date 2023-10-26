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Posted Вчера, 13:43

Published Вчера, 13:43

Modified Вчера, 13:45

Updated Вчера, 13:45

Системы мониторинга установили на пограничных пунктах пропуска Ростовской области

Системы мониторинга установили на пограничных пунктах пропуска Ростовской области

26 октября 2023, 13:43
Фото: Минтранс РО
Системы мониторинга установили на пограничных пунктах пропуска Ростовской области

На границе Ростовской области на КПП появились новые системы мониторинга

В Ростовской области установили новые системы мониторинга транспорта на пунктах пропуска на границе региона, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Власти напомнили, что в 2022 году после присоединения новых регионов к России зафиксировали значительный рост транспортного потока через пункты пропуска на границах с Ростовской областью. Ради сокращения числа заторов власти были вынуждены обустроить дополнительную инфраструктуру на КПП, благодаря чему время ожидания проезда через контроль сократилось до двух часов.

Не последнюю роль в этом сыграли системы «Мониторинга и информирования водителей о времени прохождения через пункты пропуска», благодаря чему автомобилисты могли увидеть в реальном времени полную информацию о времени проезда через КПП. Такие системы уже применяют на КПП Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево (Мариновка), Новошахтинск и других пунктах пропуска.

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На пути к КПП установили 50 детекторов транспорта, 16 камер телеобзора и два информационных табло, до конца года число технических средств, используемых на КПП планируют увеличить еще на 13 детекторов, восемь камер и 26 табло. Автомобилисты могут воспользоваться системой с помощью прямой ссылки.

Ранее власти объявили, что пропускная способность КПП увеличилась благодаря ремонту дорог.

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