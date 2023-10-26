Стало известно, когда завершатся дожди в Ростове-на-Дону

Posted Вчера, 04:50
Published Вчера, 04:50
Modified Вчера, 04:56
Updated Вчера, 04:56
В четверг и пятницу, 26 и 27 октября, температура составит 18 градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В эти периоды ожидаются осадки.
В субботу они прекратятся, а температура поднимется до 20 градусов. Ветер на выходных станет еще сильнее.
В воскресенье сохранится облачная погода с температурой 18 градусов, а в понедельник выглянет солнце. Со вторника начнутся похолодания, а температура упадет до 13 градусов.
Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до семи градусов.
Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.