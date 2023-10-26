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Posted Вчера, 04:50

Published Вчера, 04:50

Modified Вчера, 04:56

Updated Вчера, 04:56

Дождливая погода прекратится в Ростове-на-Дону с 28 октября

Стало известно, когда завершатся дожди в Ростове-на-Дону

26 октября 2023, 04:50
Фото: 1MI

Дождливая погода прекратится в Ростове-на-Дону с 28 октября

В Ростове-на-Дону ближайшие два дня ожидается дождливая погода, сообщили синоптики.

В четверг и пятницу, 26 и 27 октября, температура составит 18 градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В эти периоды ожидаются осадки.

В субботу они прекратятся, а температура поднимется до 20 градусов. Ветер на выходных станет еще сильнее.

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В воскресенье сохранится облачная погода с температурой 18 градусов, а в понедельник выглянет солнце. Со вторника начнутся похолодания, а температура упадет до 13 градусов.

Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до семи градусов.

Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Дожди#Температура#Синоптики
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