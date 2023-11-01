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Суд начал рассмотрение дела убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске

Суд начал рассмотрение дела убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске

1 ноября 2023, 13:39
Фото: пресс-службе судов Ростовской области
Суд начал рассмотрение дела убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске
Ростовский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Дениса Машонского, убившего четырех человек, в том числе ребенка, заявили в пресс-службе судов региона.

В Ростовском областном суде начали рассмотрение уголовного дела в отношении 37-летнего Дениса Машонского. Его обвиняют в жестокой расправе над семьей из четырех человек в Новошахтинске. Машонский летом прошлого года ворвался в дом своих знакомых, убил с помощью ружья и ножа троих взрослых и двухлетнего мальчика. Также он выстрелил в голову и ударил ножом в горло 4-летнюю девочку. Жизнь ребенка смогли спасти врачи.

Выжившую во время расстрела семьи в Новошахтинске девочку удочерили
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Машонскому вменяют сразу несколько уголовных статей, среди них убийство нескольких человек, покушение на убийство и незаконное хранение оружия.

Журналисты обратили внимание на внешний вид Машонского в суде. За время пребывания в СИЗО обвиняемый смог набрать вес и обзавестись небольшой бородой.

Ранее Следком Ростовской области публиковал видео с допросов и следственных экспериментов с Машонским.

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