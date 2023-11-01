Суд начал рассмотрение дела убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Ростовском областном суде начали рассмотрение уголовного дела в отношении 37-летнего Дениса Машонского. Его обвиняют в жестокой расправе над семьей из четырех человек в Новошахтинске. Машонский летом прошлого года ворвался в дом своих знакомых, убил с помощью ружья и ножа троих взрослых и двухлетнего мальчика. Также он выстрелил в голову и ударил ножом в горло 4-летнюю девочку. Жизнь ребенка смогли спасти врачи.
Машонскому вменяют сразу несколько уголовных статей, среди них убийство нескольких человек, покушение на убийство и незаконное хранение оружия.
Журналисты обратили внимание на внешний вид Машонского в суде. За время пребывания в СИЗО обвиняемый смог набрать вес и обзавестись небольшой бородой.
Ранее Следком Ростовской области публиковал видео с допросов и следственных экспериментов с Машонским.