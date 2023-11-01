Суд начал рассмотрение дела убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске

В Ростовском областном суде начали рассмотрение уголовного дела в отношении 37-летнего Дениса Машонского. Его обвиняют в жестокой расправе над семьей из четырех человек в Новошахтинске. Машонский летом прошлого года ворвался в дом своих знакомых, убил с помощью ружья и ножа троих взрослых и двухлетнего мальчика. Также он выстрелил в голову и ударил ножом в горло 4-летнюю девочку. Жизнь ребенка смогли спасти врачи.