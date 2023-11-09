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На имущество закрытой игорной зоны "Азов-Сити" не нашлось ни одного претендента

На имущество бывшей ростовской игорной зоны «Азов-Сити» не нашлось претендентов

9 ноября 2023, 10:57
Фото: pxhere.com
На имущество закрытой игорной зоны "Азов-Сити" не нашлось ни одного претендента
На имущество закрытой игорной зоны «Азов-Сити» в Ростовской области не нашлось ни одного претендента, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В Ростовской области прошли первые торги по продаже участков и объектов инфраструктуры на территории закрытой игорной зоны «Азов-Сити». Торги признали несостоявшимися, так как на аукцион не было подано ни одной заявки.

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Игорной зоной управляло НАО «Агентство развития Краснодарского края». Все участки и объекты инфраструктуры оценили в 378 миллионов рублей. В лот вошли пять участков общей площадью 60 гектаров, предназначенных под объекты коммунального, производственного и административно-хозяйственного назначения, а также газопровод, водопровод, несколько линий электропередач, автодороги и очистные сооружения.

Напомним, игорную зону «Азов-Сити» закрыли в 2018 году. В январе этого года бизнесмена Рашида Таймасова, который развивал игорный бизнес в «Азов-Сити», заочно арестовали в Москве и объявили в международный розыск.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Торги в Ростовской области#RostovGazeta
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