На имущество бывшей ростовской игорной зоны «Азов-Сити» не нашлось претендентов

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Ростовской области прошли первые торги по продаже участков и объектов инфраструктуры на территории закрытой игорной зоны «Азов-Сити». Торги признали несостоявшимися, так как на аукцион не было подано ни одной заявки.
Игорной зоной управляло НАО «Агентство развития Краснодарского края». Все участки и объекты инфраструктуры оценили в 378 миллионов рублей. В лот вошли пять участков общей площадью 60 гектаров, предназначенных под объекты коммунального, производственного и административно-хозяйственного назначения, а также газопровод, водопровод, несколько линий электропередач, автодороги и очистные сооружения.
Напомним, игорную зону «Азов-Сити» закрыли в 2018 году. В январе этого года бизнесмена Рашида Таймасова, который развивал игорный бизнес в «Азов-Сити», заочно арестовали в Москве и объявили в международный розыск.