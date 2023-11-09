На имущество бывшей ростовской игорной зоны «Азов-Сити» не нашлось претендентов

Игорной зоной управляло НАО «Агентство развития Краснодарского края». Все участки и объекты инфраструктуры оценили в 378 миллионов рублей. В лот вошли пять участков общей площадью 60 гектаров, предназначенных под объекты коммунального, производственного и административно-хозяйственного назначения, а также газопровод, водопровод, несколько линий электропередач, автодороги и очистные сооружения.