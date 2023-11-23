Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По мнению спасателя, сменить резину ростовский автомобилисты должны были еще до начала первых заморозков или сразу после них.
«По-хорошему, переобувать машину нужно еще в середине в октября, потом погода становится непредсказуемой», — поясняет Артем Белков.
Он добавляет, что из-за водителей, не спешащих менять резину, ежегодно происходит большое количество аварий.
«Самый крайний срок — до конца этой недели. Сейчас уже даже днем установилась температура ниже нуля градусов, так что ездить на летней резине просто опасно», — предупреждает спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что авария парализовала движение на трассе М-4 «Дон».