rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Спасатель рассказал, когда последний срок смены резины на зимнюю в Ростове

Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове

23 ноября 2023, 07:04
Фото: rostovgazeta.ru
Спасатель рассказал, когда последний срок смены резины на зимнюю в Ростове

Спасатель Белков напомнил о последнем сроке замены резины на зимнюю в Ростове

Поставить зимнюю резину на авто нужно до конца этой недели, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

По мнению спасателя, сменить резину ростовский автомобилисты должны были еще до начала первых заморозков или сразу после них.

«По-хорошему, переобувать машину нужно еще в середине в октября, потом погода становится непредсказуемой», — поясняет Артем Белков.

Попавший в аварию микроавтобус в Таганроге перевозил сотрудников администрации
Узнать подробнее

Он добавляет, что из-за водителей, не спешащих менять резину, ежегодно происходит большое количество аварий.

«Самый крайний срок — до конца этой недели. Сейчас уже даже днем установилась температура ниже нуля градусов, так что ездить на летней резине просто опасно», — предупреждает спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что авария парализовала движение на трассе М-4 «Дон».

Читайте также:
Водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области«Женщина без сознания»: серьезная авария с автобусом произошла в РостовеВодитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области
#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авто#Авария#Ростов#Зимняя резина
Подпишитесь
Какая будет зима — точный прогноз погоды в Ростове
Сегодня, 07:19
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега
Сегодня, 07:32
Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
Сегодня, 07:35
«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин
Сегодня, 07:17
«Полезное оздоровление»: врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву
Сегодня, 07:00