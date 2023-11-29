rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Более 7 млн рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене»

Более 7 млн рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене»

29 ноября 2023, 05:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону планируют потратить до 7,2 миллиона рублей на услуги по комплексному обслуживанию различных систем на стадионе «Ростов-Арена», говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет о системах противопожарной защиты, контроля и управления доступом, охранной телевизионной и охранно-тревожной сигнализации. Начальная цена контракта составляет 7,2 миллиона рублей.

Подписанный договор будет действовать до 31 декабря 2023 года. В документе также прописали систему штрафов за нарушения при выполнении работ.

В Ростове на расчистку реки Темерник потратят более 165 миллионов рублей
Узнать подробнее

«Заказчик вправе начислить штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем любого обязательства», — говорится в техническом задании.

Ранее стало известно, что в Каменске-Шахтинском потратят 965 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Каменске-Шахтинском потратят 965 млн рублей на реконструкцию систем водоснабженияВ Ростовской области потратили 600 млн руб на китайские зерновозыНа содержание губернатора Ростовская область потратит почти 25 млн рублей
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростов-Арена#Госзакупки#Реконструкция#Водоснабжение#Договор#RostovGazeta#Штрафы#Техническое задание#Каменске-Шахтинский
Подпишитесь
Вторичка просядет: рассказываем, что будет с ценами на жилье в Ростове в 2024 году
Вчера, 18:08
Екатерина Мизулина взялась за фейки в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:56
В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году
Сегодня, 05:30
«Снег валит без остановки»: настоящая зима наступила в Ростове-на-Дону в ноябре
23 ноября, 04:51
В Ростове в дореволюционном доме горит кафе «Колючка»
Вчера, 17:06