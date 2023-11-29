Более 7 млн рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене»

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Речь идет о системах противопожарной защиты, контроля и управления доступом, охранной телевизионной и охранно-тревожной сигнализации. Начальная цена контракта составляет 7,2 миллиона рублей.
Подписанный договор будет действовать до 31 декабря 2023 года. В документе также прописали систему штрафов за нарушения при выполнении работ.
«Заказчик вправе начислить штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем любого обязательства», — говорится в техническом задании.
Ранее стало известно, что в Каменске-Шахтинском потратят 965 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.