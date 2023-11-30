«Пять контейнеров с товаром сгорели»: люди с «Темерника» в Ростове потеряли бизнес

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
В данный момент возле территории комплекса находится большое количество бизнесменов, переживающих за свой товар. Некоторые пытаются прорваться внутрь, чтобы спасти какие-либо вещи.
Одна из предпринимателей рассказала корреспонденту RostovGazeta, что у нее было пять контейнеров с товаром и все уничтожил огонь. На какую сумму были вещи, она раскрывать не стала.
В данный момент, площадь возгорания в торговых рядах только увеличивается. Сначала огонь распространился на площади 400 квадратных метров, но затем ее размер увеличился в 2,5 раза. В настоящее время площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
Сейчас борьбу с огнем ведут 113 человек, используя 33 единицы пожарной техники.