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«Пять контейнеров с товаром сгорели»: люди с «Темерника» в Ростове потеряли бизнес

«Пять контейнеров с товаром сгорели»: люди с «Темерника» в Ростове потеряли бизнес

30 ноября 2023, 19:50
Фото: rostovgazeta.ru
«Пять контейнеров с товаром сгорели»: люди с «Темерника» в Ростове потеряли бизнес

Бизнесмены в Ростове рассказали, что у них сгорело на рынке «Темерник»

Предприниматель с загоревшегося рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону заявила, что потеряла большое количество товара, сообщил корреспондент RostovGazeta.

В данный момент возле территории комплекса находится большое количество бизнесменов, переживающих за свой товар. Некоторые пытаются прорваться внутрь, чтобы спасти какие-либо вещи.

Одна из предпринимателей рассказала корреспонденту RostovGazeta, что у нее было пять контейнеров с товаром и все уничтожил огонь. На какую сумму были вещи, она раскрывать не стала.

Сильнейший пожар на "Темернике" в Ростове 30 ноября на снимках корреспондента RostovGazeta
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В данный момент, площадь возгорания в торговых рядах только увеличивается. Сначала огонь распространился на площади 400 квадратных метров, но затем ее размер увеличился в 2,5 раза. В настоящее время площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Сейчас борьбу с огнем ведут 113 человек, используя 33 единицы пожарной техники.

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